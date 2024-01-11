Китай доказывает, что способен конкурировать с Соединёнными Штатами Америки даже в космической отрасли

Китай снова подтвердил свою роль в мировой космической гонке, в то время как стартап Orienspace запустил свою ракету Gravity-1 с морской платформы в Желтом море. Это событие обладает большим значением, поскольку оно укрепляет позиции местных компаний в конкуренции с зарубежными гигантами, такими как SpaceX Илона Маска.

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Gravity-1, ракета среднего размера, была разработана и выпущена пекинской компанией Orienspace. Запуск произошел недалеко от побережья города Хайян в 13:30 местного времени. Как сообщают государственные СМИ, ракета успешно доставила на орбиту три спутника. Морские запуски стали очень важной частью китайской стратегии в космосе, и уже девятым подобным запуском, они демонстрируют передовые технологии Китая. Orienspace с гордостью заявила о полном успехе этой миссии на платформе WeChat, отметив, что запуск ракеты Gravity-1 позволит китайской технологии морских запусков и твердотопливных ракет-носителей достичь нового уровня.

Три спутника, работающие по заказу компании Chang Guang Satellite Technology Co., будут использоваться для анализа погоды, метеорологических исследований и предупреждения о стихийных бедствиях. Операторы космических миссий высоко оценивают возможности запусков с морской платформы, поскольку они предлагают больше гибкости и снижают риски от обломков ракет. Яо Сон, соучредитель Orienspace, выразил уверенность, что ракета Gravity-1 существенно сократит стоимость коммерческих космических запусков. В то же время стартап Galactic Energy Aerospace Technology Co., один из главных конкурентов Orienspace, выполнил свою первую миссию с морской платформы в сентябре, запустив ракету Ceres-1 у побережья провинции Шаньдун.

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Несмотря на жесткую конкуренцию, Orienspace продолжает развиваться и укреплять свои позиции на космическом рынке. Их успешные привлечения инвестиций в размере около $150 миллионов от таких компаний, как Sequoia China и Matrix Partners China, говорят о доверии их учредителей к будущим перспективам стартапа.