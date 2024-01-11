Обновлённая версия получилась еще тоньше и легче предшественницы, но имеет такую же эффективность

Компания Frore Systems показала обновлённую версию системы охлаждения AirJet Mini под названием AirJet Mini Slim. Она отличается более тонким и легким дизайном, но сохраняет все функции оригинала, который уже успел завоевать высокие награды на мероприятиях Computex 2023 и consumer electronic show. Новый кулер имеет всего 2,5 мм толщины и весит 8 граммов, что делает его на 0,3 мм тоньше и на 1 грамм легче предшественника. При этом его размеры остаются прежними - 27,5 х 41,5 мм. Это позволит производителям устанавливать его в более узкие продукты, такие как планшеты, безвентиляторные ноутбуки и портативные игровые устройства.

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AirJet Mini Slim оснащен новыми функциями, включая самоочистку для защиты от пыли, которая может негативно отразиться на работе электроники. Кулер также способен корректировать направление воздушного потока, что позволяет удалить пыль из фильтров системы. Он также может определить свою собственную температуру, что даёт возможность ему автоматически регулировать свою производительность для максимального охлаждения без использования тепловых датчиков.

Компания Frore Systems также отмечает, что AirJet Mini Slim является масштабируемым устройством, которое можно дополнить другими модулями для еще более эффективного охлаждения. Одно устройство способно отводить 5,25 Вт тепла при уровне шума 21 дБА и создает противодавление в 1750 паскалей при потреблении всего 1 ватта мощности.

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Преимущества нового кулера Frore Systems могут быть использованы не только в традиционных и мобильных компьютерах, но и в 3D-принтерах, устройствах дополненной и виртуальной реальности, профессиональных видеокамерах, мини-светодиодных проекторах и телевизорах 8K.