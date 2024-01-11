Благодаря различным льготам и преференциям, России удаётся стимулировать отечественные высокотехнологичные компании

В прошлом году предприятия технологической индустрии Москвы существенно нарастили выпуск электроники и оптики, включая компьютеры. Согласно данным администрации столицы, увеличение производства составило около 20%.

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За тот же период 2022 года показатели оптических изделий и производства электронных на московских предприятиях возросли на 19,5%. За 10 месяцев прошедшего года высокотехнологичными компаниями было произведено более 400 млн интегральных электронных схем и более 12 млн печатных плат. Объемы отгрузок товаров составили в общей сложности 400 млрд рублей, что на 36,6% превосходит показатели 2022 года.

В общем в Москве на сегодня работает более 100 компаний по производству электроники, компьютеров и оптики. Это включает системные блоки, материнские платы и базовые станции для промышленного интернета, а также другие продукты. Несмотря на введенные против России санкции, объемы производства в стране продолжают расти, включая секторы электроники и оптики.

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Увеличение производства - результат грамотной политики государства, которое в последние годы стремится предоставить наибольшие преференции и льготы отечественным фирмам, занятым в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.