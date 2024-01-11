Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
За 2023 год предприятия электронной промышленности Москвы увеличили производство на 20%
Благодаря различным льготам и преференциям, России удаётся стимулировать отечественные высокотехнологичные компании

реклама

  В прошлом году предприятия технологической индустрии Москвы существенно нарастили выпуск электроники и оптики, включая компьютеры. Согласно данным администрации столицы, увеличение производства составило около 20%.

реклама

  За тот же период 2022 года показатели оптических изделий и производства электронных на московских предприятиях возросли на 19,5%. За 10 месяцев прошедшего года высокотехнологичными компаниями было произведено более 400 млн интегральных электронных схем и более 12 млн печатных плат. Объемы отгрузок товаров составили в общей сложности 400 млрд рублей, что на 36,6% превосходит показатели 2022 года.

  В общем в Москве на сегодня работает более 100 компаний по производству электроники, компьютеров и оптики. Это включает системные блоки, материнские платы и базовые станции для промышленного интернета, а также другие продукты. Несмотря на введенные против России санкции, объемы производства в стране продолжают расти, включая секторы электроники и оптики.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Увеличение производства - результат грамотной политики государства, которое в последние годы стремится предоставить наибольшие преференции и льготы отечественным фирмам, занятым в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

#россия #технологии #экономика #компании
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
1
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
12
Американская компания Shield AI продемонстрировала новую версию своего беспилотника V-BAT
4
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
+
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
В Украине пожаловались на новую Герань-3 – российский дрон-камикадзе получил реактивный двигатель
3
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
2
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
Лучшие умные часы 2023 года
2
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
2
Выставка технологий CES 2024 продлится до 12 января
+
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
15
MSI представила свою первую портативную консоль
+
MSI представила видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER
1

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
18
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
16
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
7
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
73
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
7
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
146
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
19
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+

Сейчас обсуждают

Крепкий Шмурдяк
18:29
вот ты долпоёп
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Vito Vago
18:29
Это у кого подруги нет.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Vito Vago
18:28
"Считает", а образование позволяет?
Президент Украины считает, что прекращение огня пойдёт на пользу только России
Vito Vago
18:26
С паспортом дяди Сэма ещё не то скажешь...
Президент Эстонии непротив, чтобы ВСУ били западными ракетами по территории "старой России"
FelsheR-BAN100plussz
18:24
норма
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
glavhyilo
18:24
скоро день победы будет.
WP: Владимир Путин ожидает успешное завершение СВО
Vorvort
18:22
У Интел устаревший техпроцесс и запредельное энергопотребление. Ни о каком успехе при таких условиях не может быть и речи!
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Бахтиер Кудратуллаев
18:19
Подскажите, пожалуйста, я недавно собрал первый свой пк и установил туда палит дуал 4060ti, почти во всех играх температура 65-69, но в некоторых поднимается до 77-78, это норма? кулер надо настроить?
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Павел Чикутаев
18:18
Бред сивой кобылы. ЭЭГ по определению не несет никакой информации о мышлении. Банальный распил денег, рассчитанный на безграмотность спонсоров.
Искусственный интеллект научился распознавать мысли человека, не используя импланты для мозга
FelsheR-BAN100plussz
18:17
ты все равно только как мочу локать шаришь, не поймешь.
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем