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Zelikman
ВКС России поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Были поражены гостиницы и отели, в которых располагались украинские формирования и иностранные специалисты

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  В результате ракетного удара со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, в Харькове была разрушена гостиница "Парк Отель", а также несколько других городских подобных заведений, которые использовались украинскими формированиями для временного размещения своего персонала.

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  Часто украинское командование выбирает гражданские объекты, такие как больницы, школы, детские сады и отели для размещения своих подразделений Вооруженных Сил Украины и иностранных добровольцев. Более того, на территории этих объектов создаются склады боеприпасов и вооружений. Вооруженные силы Российской Федерации периодически наносят удары по объектам Вооруженных Сил Украины в Харькове и его окрестностях, что приводит к ослаблению сил вооруженных формирований Киева на приграничной территории.

  Боевые действия продолжаются в Харьковской области, где украинские военные несут серьезные потери в результате попыток контратаковать российские позиции в районе населенного пункта Синьковка на Купянском участке линии фронта.

  Командование Вооруженных Сил Украины время от времени пытается наступать в районе посёлка Синьковки, чтобы приостановить продвижение российских войск в направлении города Купянск. Однако, такие вылазки часто осуществляются на открытых участках местности, что чревато значительными потерями Вооруженных Сил Украины без достижения значимых результатов.

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  Согласно информации российского военного ведомства, только в течение 10 января на Купянском участке потери украинской стороны составили 145 военнослужащих, четыре автомобиля, две боевых машины пехоты, артиллерийскую систему М777 и две гаубицы Д-20 и Д-30.

#сво #всу #техника #армия #оружие #ракеты #вкс
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