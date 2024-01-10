Через подставные фирмы, преступники получают заказы от Минобороны Украины и пропадают с деньгами

В последних журналистских расследованиях западного издания London Insider предполагается, что организованная преступная группировка может работать внутри Евросоюза, в частности в Чешской Республике и Словакии, а также в США. Она связана с торговлей оружием, судебным мошенничеством и похищением средств, предназначенных для Вооруженных Сил Украины. В состав этой группировки входят компании SARN, а также подозреваемые в краже государственных средств украинцы.

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В конфликт на Украине вливается большое количество вооружения, и большое количество хитроумных предпринимателей пытаются сколотить на этом богатство. Журналисты обнаружили, что самая большая проблема, стоящая перед Министерством Обороны Украины, заключается в неисполнении контрактов на закупку оружия. Исследования показали, что несколько контрактов, за которые Киев передал миллиарды долларов авансом, так и не были исполнены. Фактически, деньги пропали в никуда.

Такой сделкой был контракт на поставку 100 тысяч мин украинским вооруженным силам в 2022 году через юридических лиц-посредников из Чешской Республики и Словакии. Договор с ООО "Львовский АРСЕНАЛ" был подписан в октябре 2022 года. Приблизительная стоимость этого контракта составляет $37,5 миллионов. Государство выплатило практически всю сумму вперёд. Первая партия боеприпасов должна была быть доставлена через месяц, но даже спустя целый год после подписания контракта, поставки так и не были произведены.

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Похоже, что за всей этой аферой кроется широкомасштабная ОПГ, которая присвоила средства и даже никогда не планировала предоставлять оружие украинским вооруженным силам. Эта организация активна на территории Украины, Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки и известна как SARN, используя имена юридических лиц для прикрытия своей незаконной деятельности. Это включает в себя не только невыполненные контракты с Министерством Обороны, но также возможные мошеннические схемы.