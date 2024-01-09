Оборудование под данный алгоритм стало самым большим разочарованием для майнеров в 2023 году

За последние несколько месяцев общий хешрейт сети проекта Kaspa(kHeavyHash) вырос многократно, перешагнув через отметку в 140 PH в секунду. Причём несмотря на это, майнеры продолжают приобретать и наращивать мощности, компании-разработчики специализированного оборудования выпускают всё больше различных моделей для добычи данной монеты.

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В сети появляется всё больше разочарованных криптоэнтузиастов, вложивших свои кровно заработанные в аппараты IceRiver KS0, KS0 PRO, KS1 и другие подобные модели, а затем ощутивших, как стремительно падают доходы с этого оборудования. Если в какой-то момент самое бюджетное решение приносило порядка 7-9 долларов в сутки, то в настоящий момент, даже с учётом новой прошивки на 180 GH в секунду, доходность упала до 1.5 доллара, что уже не так позитивно в плане окупаемости.

Многие майнеры закупали такие аппараты по цене от 400 до 800 долларов, теряли немало времени на ожидание доставки, а некоторые даже уже сталкивались с невозвратными потерями. Стоит отметить, что компания IceRiver не даёт никакой гарантии на свои продукты, а в России ещё совсем мало сервисных центров, которые занимаются ремонтом этих аппаратов.

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Таким образом, несмотря на вдохновляющие перспективы самого проекта Kaspa, майнинг-оборудование под него, стало пожалуй самым большим разочарованием в майнинг-индустрии в 2023 году. Если говорить о самом майнинге коиптовалют, 2024 год большинство шахтёров начинают в приподнятом настроении. В сети появляется всё больше инструкций и пособий на тему "Как начать майнить", которых итак было немалое количество на просторах интернета.