Новинка не будет обладать выдающимися скоростями чтения и записи, но должна будет разнообразить рынок накопителей в своём классе

Немецкий технологический сайт WinFuture разместил подробную информацию о новом SSD накопителе среднего класса Samsung 990 EVO , в которой было обнаружено несколько интересных деталей. Одной из наиболее занимательных особенностей 990 Evo является его конфигурация линий PCIe: стало известно, что накопитель будет поддерживать как PCIe 4.0 x4, так и PCIe 5.0 x2. Однако наличие всего двух линий означает, что использование слота PCIe 5.0 x4 не будет стимулироваться, так как это займет ценные линии.

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По скоростным характеристикам, 990 EVO не будет самым быстрым SSD на рынке, предлагая лишь скорость последовательного чтения до 5000 МБ/с и скорость последовательной записи до 4200 МБ/с. Хотя эти показатели далеки от медленных, они также не являются уникальными для твердотельных накопителей PCIe 4.0 x4. Для сравнения, тот же SSD 990 Pro от Samsung имеет скорость последовательного чтения до 7450 МБ/с и скорость последовательной записи до 6900 МБ/с.

Скорость произвольного чтения для 990 Evo составляет 680 000 IOPS, а максимальная скорость произвольной записи - 800 000 IOPS. Обе скорости значительно ниже, чем скорости произвольного чтения и записи 990 Pro, которые могут достигать 1 200 000 IOPS и 1 550 000 IOPS соответственно. Новые накопители будут иметь формфактор M.2 2280, который является стандартным для большинства современных потребительских твердотельных накопителей.

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990 Evo представляет собой модернизированную версию модели 970 Evo Plus, выпущенной еще в 2019 году, и уже устаревшую. Будущие накопители будут значительно быстрее своих предшественников и предложат улучшенные возможности подключения, особенно учитывая, что серия 970 поддерживает только PCIe 3.0. Самым любопытным станет цена новинки от южнокорейского технологического гиганта.