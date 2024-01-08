Выплаты произойдут в рамках нового закона о чипах, который предусматривает помощь в развитии отечественного производства

Министерство Торговли США недавно заявило о предварительном соглашении о финансировании Microchip Technology на сумму $162 миллиона в соответствии с Законом о чипах и науке. Это финансирование будет использовано для укрепления поддержки цепочки поставок полупроводников компании и увеличения ее устойчивости путем уменьшения зависимости от иностранных производителей.

реклама

Согласно сообщению Министерства Финансов, предоставленное финансирование будет распределено на два проекта. Примерно $90 млн будут направлены на модернизацию и расширение завода Microchip в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, а оставшиеся $72 млн будут использованы для расширения завода в Грешеме, штат Орегон. Прогнозируется, что эти два проекта создадут около 700 новых рабочих мест в сфере строительства и производства и увеличат объем производства полупроводников Microchip практически втрое.

Министр торговли Джина Раймондо отметила, что эти инвестиции являются важным шагом в усилиях правительства по укреплению цепочки поставок "устаревших полупроводников" в США. По ее словам, микросхемы, произведенные на зрелых узлах, используются повсеместно - от автомобилей и стиральных машин до ракет.

Генеральный директор Microchip Ганеш Мурти подчеркнул, что его компания производит полупроводники, являющиеся неотъемлемой частью различных отраслей, включая авиацию, оборону, автомобильную промышленность и медицину. Заводы в Орегоне и Колорадо осуществляют специализированное производство и дополнительную проверку надежности и безопасности продуктов, предназначенных для критически важных рынков.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Microchip также сотрудничает с НАСА над созданием проекта высокопроизводительных космических вычислений (HPSC), который должен заменить устаревший микропроцессор RAD750 PowerPC в пилотируемых и беспилотных космических полетах. Ожидается, что система на базе RISC-V обеспечит увеличение вычислительной мощности в 100 раз при сохранении ограничений по энергопотреблению.