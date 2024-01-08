Пекин планирует пересмотреть экономическую модель страны с целью стимулирования роста в следующее десятилетие

В силу снижения активности в сфере недвижимости Китая, Си Цзиньпин вынужден пересмотреть экономическую модель страны с целью стимулирования роста в следующее десятилетие. Однако, такое решение правительства может спровоцировать новую волну торговых напряженностей по всему миру.

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Инвестиции китайских лидеров в производство становятся приоритетом, поскольку деятельность в сфере недвижимости, ранее стимулировавшая примерно 20% роста экономики, в 2022 году превращается в тормоз. В рамках новой стратегии они акцентируют внимание на "новых трех" факторах роста - электроэнергетике, транспорте, аккумуляторах и возобновляемых источниках энергии, способствуя тем самым глобальной декарбонизации и увеличивая спрос на медь и литий.

В данный момент подобная стратегия помогает Китаю избежать рецессии, которая затронула Японию в 1990-х и США в 2008 году из-за обвала рынка жилья. Вторая по величине экономика мира сейчас растет примерно на 5% в год. Однако, такой подход также усугубляет дисбалансы, формирующие основу для возобновления международных торговых напряженностей между Китаем, развитым миром и развивающимися экономиками, стремящимися достичь начальных ступеней индустриализации.

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США и Европейский Союз недавно озаботились избыточными мощностями Китая. Европа начала серию торговых расследований, в результате чего Китай недавно инициировал антидемпинговое расследование в отношении алкогольной продукции ЕС, включая бренди. Некоторые аналитики видят здесь направленные против Франции меры в отношении китайских субсидий на электромобили. Президент США Джо Байден тоже ужесточил ограничения по передаче передовых технологий Китаю, а президентская гонка в этом году, вероятно, снова привлечет Дональда Трампа, что может вызвать еще большее усиление протекционистской политики.