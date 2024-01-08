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Zelikman
Аналитики Jefferies ожидают снижения продаж смартфонов Apple в Китае
По мнению экспертов, падение может составить даже более десяти процентов

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  Эксперты из компании Jefferies под руководством Эдисона Ли заявляют о сокращении продаж iPhone компании Apple Inc. в Китае, и, скорее всего, в этом году ожидается дальнейшее снижение объемов продаж.

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  Аналитики отмечают, что последнее поколение iPhone в Китае стартовало не очень успешно в прошлом году, а впоследствии продажи упали на 30%. Однако Huawei Technologies Co. в то же время показала рост на китайском рынке благодаря своей новой серии смартфонов Mate 60.

  Перед запуском iPhone 15 в сентябре Huawei представила модель Mate 60 Pro с новым системным процессором, произведенным в Китае. Это вызвало патриотический эффект среди некоторых клиентов, которые ранее отказались от Apple в пользу Huawei. Однако ограничения в поставках не позволят увеличить объемы продаж Huawei, и согласно прогнозам Jefferies, в 2023 году будет отгружено всего 35 миллионов устройств.

  В декабре продажи Apple в Китае снизились на двузначный процент, и Jefferies прогнозирует аналогичное снижение на 2024 год. Сейчас различные интернет-магазины предлагают скидки на смартфоны Apple, что в конечном итоге приведет к падению средней цены продажи, но не стимулирует рост объемов.

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  Санкции США, введенные в отношении Huawei в 2020 году, лишили компанию доступа к ведущим производителям микросхем, а это позволило Apple увеличить свою долю на китайском рынке. Но Huawei в настоящее время активно разрабатывает свою собственную программную экосистему, чтобы конкурировать с iOS от Apple и Android от Alphabet Inc.

#apple #iphone #huawei #рынок #продажи #смартфоны.
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