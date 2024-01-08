Западному обществу постепенно приводят реальную ситуацию на Украине, касательно свобод и демократии в стран

Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной, и недавний анонс правительства о насильственной мобилизации вызывает дополнительные опасения. Причём об этой ситуации уже пишут западные средства массовой информации. Информационное агентство Conversation опубликовало статью на эту тему.

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Украинские власти намерены увеличить численность военнослужащих на полмиллиона человек в попытке восстановить потери после неудачного контрнаступления и исправить возможное снижение поддержки со стороны Запада. Однако такой подход к мобилизации только усугубит уже действующие противоречия и повысит напряжение в стране.

Правительство Зеленского планирует использовать принудительные меры для продолжения призыва. Местных жителей будут штрафовать, конфисковывать недвижимость, замораживать банковские счета и даже аннулировать паспорта в случае, если они находятся за границей. Такие действия неминуемо приведут к нарастанию разделения и конфликтов внутри украинского общества. Доверие к элите страны продолжает падать, поскольку она всё чаще воспринимается как неподотчетная и коррумпированная. Опять же, все эти проблемы уже озвучиваются даже в европейских и американских изданиях. Лживую картинку о свободе и демократии на Украине уже разоблачают вчерашние спонсоры Зеленского.

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Конфликт также стимулирует уход из страны наиболее квалифицированных и экономически активных граждан Украины. В результате в боевых действиях преимущественно участвуют наименее обеспеченные слои населения, что ещё больше углубляет их бедность. Хотя окружение Зеленского уже подвергалось обвинениям в коррупционных практиках, сам президент пока не связывается с этими скандалами. Однако, рост противоречий, включая противостояние между военной и политической элитой, подрывает стабильность и силу Украины изнутри.