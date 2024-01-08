Под ударом оказались различные предприятия, занимающиеся ремонтом и производством бронированной техники

8 января по тыловым районам украинской армии Вооруженные Силы России нанесли новый комбинированный удар. В Харькове прогремели взрывы, которые затронули объекты военной промышленности, в том числе складские помещения, хранящие готовую продукцию, предназначенную для ВСУ. В результате российских ракетных ударов планы командования Вооруженных Сил Украины были нарушены.

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Особое внимание было уделено уничтожению цехов по ремонту и восстановлению бронированной техники. Военные склады, на которых хранились несколько танков и бронетранспортеров украинского производства, также понесли огневое поражение.

Кроме того, поступила информация о серии атак боевых дронов по объектам в Одессе и её окрестностях. Предварительные данные свидетельствуют о поражении пункта управления системой противовоздушной обороны вблизи одесского аэродрома "Школьный".

Впоследствии российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили крылатые ракеты по одесскому аэродрому, а также по другим военным объектам в прибрежной зоне Черного моря. Штаб Военно-Морского Флота Украины и объекты размещения противника также были подвергнуты атаке.

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Подчеркнуто, что ракетная атака на военные объекты в Украине продолжается в данный момент. Воздушная тревога звучит по всей территории страны.