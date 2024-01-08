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Zelikman
Западные страны перевооружаются ракетными комплексами после отправки своего оружия на Украину
Особенно популярными становятся польские комплексы Пиорун

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  Американское агентство DSCA дало свое одобрение на поставку ракет Stinger в Германию, Нидерланды и Италию через агентство НАТО NSPA. Предполагается, что эти поставки будут использованы для пополнения запасов, переданных Украине. Тем не менее, стоимость американских ракет значительно выше по сравнению с польскими "Пиорунами" (Piorun).

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  Согласно сообщению агентства DSCA, состоялась сделка на закупку 940 ракет FIM-92K Stinger Block 1. Кроме ракет, этот пакет включает в себя батарею системы охлаждения, металлические контейнеры и оперативное обеспечение со стороны правительства США за сумму, не превышающую 780 миллионов долларов США.

  Польша, в свою очередь, разместила заказ на производство крупнейшей партии "Пиорунов" в истории страны. В сумму заказа входит 3,5 тысячи ракет и 600 пусковых установок, стоимость которых составляет 3,5 миллиарда злотых, включая налог на добавленную стоимость. Стоит отметить, что польские ракеты значительно дешевле американских. Кроме того, в настоящее время ведется работа над улучшением "Пиорунов", хотя финансирование проводится за счет Польши, так как опытно-конструкторские работы над системой нового поколения еще не завершены.

  "Пиоруны" также стали популярными на экспорт. Еще до февраля 2022 года США заказали их, а сейчас они были закуплены Норвегией, Эстонией, Латвией и неуказанной балканской страной. В Словакии "Пиоруны" были выбраны в конкурсе.

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  Польша также увеличивает производственные мощности по производству переносных зенитных комплексов, и в следующем году ожидается выпуск свыше тысячи комплексов. Производство "Стингеров" менее интенсивно, чем "Пиорунов", поскольку согласно предварительным планам, ежемесячное производство "Стингеров" составит 60 штук, или примерно 700-750 в год к 2025 году.

#сша #оружие #нато #польша #ракеты #боеприпасы #stinger #пиорун
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