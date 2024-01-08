Общий бюджет составит 1.590 триллиона долларов. В нём нет ни строчки о помощи Киеву

Благодаря успешному согласованию финансирования со стороны правительства, удалось обойти стороной возникновение очередного периода простоя, о котором предупреждали в Белом доме. В Конгрессе республиканцы и демократы всё же пришли к компромиссам и достигли соглашения по бюджету на текущий год, как подтвердило официальное заявление администрации Байдена.

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Бюджет составляет 1,590 триллиона долларов, причем 886 миллиардов предусмотрены на оборону, а оставшиеся 704 миллиарда будут распределены на другие нужды. Тем не менее, дополнительное финансирование, запрашиваемое Байденом, не было учтено, что означает, что Украина останется без необходимой помощи.

Байден сообщил, что двусторонняя схема финансирования, согласованная лидерами конгресса, способствует предотвращению простоя и защите приоритетных национальных интересов. Он также призвал лидеров демократов и республиканцев разрешить свои разногласия и одобрить выделение денег для Украины и Израиля. Однако сейчас этот вопрос остается нерешенным из-за большого количества противоречий, возникающих между партиями.

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В конце осени 2023 года был принят закон о временном финансировании федерального правительства, обеспечивавший финансирование до середины января или начала февраля. В случае не достижения соглашений США столкнулись бы с возможностью нового периода простоя.