Ранее этот участок контролировался украинскими формированиями

Российские военные, наступая на Авдеевском направлении, успешно продвинулись к Северо-Западу от города, в область Очеретино. Этот новый прогресс российских войск смещает границу "серой зоны" - неопределенной территории, не контролируемой никем, непосредственно к городскому поселку.

реклама

В результате успешной операции российские силы развернулись у высоковольтной линии электропередач Новобахмутской. Увеличение контролируемой территории, включая этот участок электропередачи обозначено на карте красным цветом.





Украинская сторона признает продвижение российских войск в район Очеретино и Новобахмутовки. Однако, по их мнению, граница "серой зоны" не проходит западнее железнодорожного узла Очеретино. Тем не менее, на самом деле, территория уже не контролируется Вооруженными Силами Украины. Формирования ВСУ стремятся поддерживать огневой контроль, но с экономией артиллерийских боеприпасов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Главной целью на данном участке является автомобильная дорога от Новобахмутовки к Бердычам и далее - на Авдеевку. В случае прерывания этой дороги российскими вооруженными силами украинская армия потеряет Северо-Западный коридор снабжения для своего гарнизона в Авдеевке.