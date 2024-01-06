У украинских сил в Авдеевке наблюдается критическая ситуация с боеприпасами и снабжением

После захвата Марьинки, которая является одним из важнейших населенных пунктов в Донецкой агломерации, за освобождение которого идут тяжелые бои с середины осени 2023 года, наступила очередь Авдеевки. Хотя в этом направлении наблюдалось некоторое снижение боевых действий со стороны российских вооруженных сил, частые артиллерийские и авиационные удары по укрепленным позициям украинских формирований явно указывали на подготовку к более решительным действиям сухопутных войск. Захват Марьинки в целом усложнил положение Вооруженных Сил Украины на Донецком направлении, что сказывается и на ситуации в районе Авдеевки.

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В целом, начиная с 1 января, российская армия ежедневно осуществляет более 40 интенсивных обстрелов по Авдеевке, если учесть и менее масштабные удары, то их количество превышает 100 в день. Кроме того, отмечается увеличение численности и бронетехники на позициях ВСУ. Отряды проводят разведывательные бои, включая самую сложную для штурма часть города - Авдеевский коксохимический завод.

Виталий Барабаш, глава военной администрации Авдеевки на стороне Украине, с тревогой комментирует происходящее. По его словам, российская армия вчера активизировалась по всем направлениям, атаки происходят примерно на двадцати участках вокруг города и внутри самой Авдеевки. Барабаш отмечает тяжелое положение авдеевского гарнизона, сложности со снабжением, непрерывные обстрелы города, где, по его утверждению, все еще находятся гражданские люди, якобы отказавшиеся от эвакуации. Впрочем, еще в прошлом году командование Вооруженных Сил Украины признало, что Авдеевка скоро будет сдана, но команды на вывод войск из Киева до сих пор не поступило.

Согласно российским военным корреспондентам, штурмовые группы продвигаются на Северо-Востоке города в районе золоотвального террикона АКХЗ, также удалось занять некоторые улицы в дачных поселках, идет продвижение вдоль прудов-отстойников очистных сооружений. Войска начали наступление от поселка Крутая Балка на Северо-Востоке от Авдеевки. Предоставленная информация свидетельствует о том, что российские подразделения продвигаются вдоль железнодорожной линии в районе Очеретино и расширяют зону контроля у Первомайского на южном фланге

В ожесточенных боях в районе Степового на северном фланге города, захват которого Вооруженными Силами РФ и последующее продвижение, создадут ситуацию полного тактического окружения Авдеевки. При отступлении украинских формирований за Бердычев, откроется прямая видимость на единственную дорогу для снабжения Авдеевки через развязку в Орловке. У гарнизона Авдеевки возникла уже не просто серьезная, а критическая ситуация с боеприпасами и продовольствием. Украинское командование направляет в район Степового дополнительные резервы, но это существенно не меняет обстановку.

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Американский Институт Изучения Войны отмечает прогресс Вооруженных Сил РФ на Севере от Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода и вдоль железнодорожной линии в районе Новобахмутовки. Хоть ситуация в районе Авдеевки за последние сутки не изменилась кардинально, по доступной информации, Вооруженные Силы РФ перешли к активным штурмовым действиям с целью окружения города тактически и последующего выдавливания или полного уничтожения украинского гарнизона. Ближайший прогноз погоды предполагает приход морозов в ДНР, что позволит более активно задействовать тяжелую бронетехнику в атаках.