За счет нового союза Microsoft все же останется на рынке аксессуаров

Несмотря на то, что компания Microsoft является одним из ведущих игроков в сфере программного обеспечения, она успешно занимается продажей периферийных устройств для ПК уже третье десятилетие. Ранее планировалось, что она покинет этот рынок, но оказалось, что бренд "Microsoft" будет сохранен на многих аксессуарах еще на протяжении долгих лет.

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В прошлом году Microsoft объявила о своем намерении сосредоточиться только на своей линейке Surface, и при этом они не упомянули о судьбе своего подразделения по производству периферийных устройств для ПК. Однако, последнее объявление компании Incase показывает, что бренд Microsoft все же останется на рынке аксессуаров до 2024 года. Эта компания, специализирующаяся на дизайне и уже выпускающая и продававшая компьютерные сумки и другие аксессуары, заключила "стратегическое партнерство" с Microsoft, которое позволит ей предлагать серию продуктов под названием "Разработана Microsoft, Incase".

Компания начнет продавать совершенно новую линейку компьютерных аксессуаров, сохраняя 30-летнюю традицию Microsoft в области "опыта и инноваций", с установленным акцентом на производительности и стиле Incase. Хотя компания не полностью выделяет свое подразделение, поклонники традиционных и нетрадиционных разработок Microsoft в области периферийных устройств для ПК все равно смогут увидеть новые фирменные предложения, которые появятся в этом году.

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На веб-сайте компании Incase уже представлен первый список из 23 компьютерных аксессуаров "Разработанных Microsoft". В этом списке различные стили клавиатур, беспроводные мыши, наушники, аудиоаксессуары, веб-камеры и многое другое.