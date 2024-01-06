На этот раз под ударом оказались системы противовоздушной обороны, базирующиеся возле аэродрома

В ходе прошедшей ночи Вооруженные Силы Российской Федерации провели серию ударов по тыловой зоне, которая находится под контролем украинских формирований. Были проведены атаки как на объекты, расположенные на оккупированных территориях Херсонской области, так и по пусковым комплексам противовоздушной обороны, расположенным вблизи Херсона.

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Примечательно, что зенитно-ракетные комплексы использовались подразделениями украинской армии для защиты так называемого "плацдарма" в Крынках, на левом берегу реки Днепр. При этом сам "плацдарм" получает все больше внимания украинских военных, которые в интервью журналистам из западных изданий всё чаще называют его "братской могилой" для украинских группировок подразделений, направляемых руководством для его удержания. Одна из таких высадочных операций заслуживает отдельного внимания: "Из сорока десантников, производивших высадку, шесть погибли немедленно, а двадцать получили ранения".

Согласно украинской стороне, российские беспилотники, ведущие полет по сложной траектории, достигли своих целей в Житомирской и Хмельницкой областях. По имеющейся информации, были нанесены повреждения инфраструктуре 26-й артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины в Бердичеве. Вдобавок проведены поражения центров военной логистики, находящихся под контролем украинский войск в Хмельницкой области.

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Имеются сообщения о новой атаке на район позиционирования систем противовоздушной обороны Староконстантиновского военного аэродрома. Этот военный объект регулярно подвергается прилётам со стороны Вооруженных Сил России.