Компании будут работать над разработкой электростанции, используя топливные элементы, снятые со своих электромобилей

Недавно компания Mitsubishi заявила о совместной демонстрации нового центра обработки данных, который будет применять стационарную электростанцию на основе топливных элементов (FC). Компания сотрудничает с Honda и Tokuyama Corporation, чтобы изучить возможность использования источника питания на основе FC для удовлетворения все возрастающего спроса на электроэнергию в центрах обработки данных, которые обрабатывают большие объемы информации.

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Этот проект будет реализован в городе Шунан. Tokuyama будет поставлять водород, получаемый как побочный продукт своего бизнеса по электролизу морской воды, а Honda будет работать над разработкой электростанции, используя топливные элементы, снятые со своих электромобилей. Идея инновационного центра обработки данных была предложена Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO), японской организацией, занимающейся исследованиями, разработкой и внедрением инновационных источников энергии, основанных на водороде. Проект должен начаться 31 марта и продлится в течение двух лет до 31 марта 2026 года.

Топливные элементы, работающие на водороде (FCEV), являются потенциальной альтернативой электромобилям, хотя и менее энергоэффективны. Honda уже успешно протестировала устаревшие водородные топливные элементы, использовав их в качестве резервного источника энергии для центра обработки данных в Калифорнии. Теперь же новый проект в Японии направлен на создание стационарной электростанции, которая может работать как основной, так и резервный источник энергии.

Пока Mitsubishi не предоставила подробной информации о самом центре обработки данных в Шунане, поэтому в настоящее время нам неизвестно, сколько энергии будет вырабатывать электростанция на базе FC. Водород считается экологически чистым видом топлива, поскольку при использовании топливного элемента он выделяет только воду в качестве побочного продукта электрохимической реакции.

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Коммерческий водород производится из метана при помощи энергоемкого процесса, основанного на ископаемом топливе, похоже, что Tokuyama использует ту же самую технологию для своей установки по электролизу морской воды. Проект Mitsubishi будет полезен для демонстрации эффективной интеграции водородных и использованных топливных элементов в энергетическом бизнесе.