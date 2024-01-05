Причиной тому стали проблемы с функцией помощи водителю - автопилотом

Tesla Inc. проводит отзыв практически всех своих автомобилей, которые были проданы в Китае, из-за проблем, связанных с системой помощи водителю "Автопилот". Эта система увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.

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Компания планирует установить безпроводные исправления программного обеспечения на более чем 1,6 миллиона автомобилей, выпущенных в период с августа 2014 по декабрь 2023 года. В этот список включены модели 3 и Model Y, которые были сделаны на местном предприятии, а также премиум-классовые импортные модели. Об этом сообщает Государственное управление по регулированию рынка.

Согласно заявлению регулятора, водители Tesla используют функции Автопилота неправильно, что увеличивает риск аварий и представляет угрозу безопасности. В свою очередь, отзыв полностью соответствует реакции компании на решение Национального управления безопасности дорожного движения США, которое указало на недостаточные меры, предпринятые Tesla для обеспечения безопасного использования Автопилота водителями. НHTSA также объявило о длительном расследовании дефектов, чтобы контролировать эффективность вносимых компанией исправлений, а также оценить их эффективность на общую численность из 2 миллионов автомобилей.

В то же время, автомобильная отрасль Великобритании стабилизируется, и ведущие автопроизводители просят снизить налоги. Угольный король Китая также догоняет своих соперников-лидеров в сфере производства аккумуляторов. В свою очередь, Совет по труду США подтверждает, что производитель электромобилей Lucid незаконно уволил рабочих за поддержку автомобильного профсоюза. Китайские компании в области автопроизводства также сталкиваются с трудностями в достижении поставленных целей по продажам на 2023 год из-за усиленной конкуренции.

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Tesla также отзывает 7538 седанов Model S и внедорожников Model X из Китая, чтобы избежать возможности расцепления дверных замков во время столкновений. Такое исправление с помощью беспроводного обновления программного обеспечения будет выполнено на автомобилях, выпущенных с октября 2022 по ноябрь 2023 года.