Свыше 70-ти человек получают медицинскую помощь, 20 из них находятся в реанимации

Украинские формирования вновь обстреляли Белгород и Белгородскую область. Пострадало порядка 130 окон и 30 транспортных средств. Двое местных жителей получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. В настоящее время 74 жителя Белгорода получают медицинскую помощь в больницах Москвы и Белгородской области, среди которых 20 человек находятся в реанимации.

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Вооруженные Силы Украины регулярно обстреливают российский областной центр из позиций, находящихся в нескольких десятках километров от Белгорода. Отмечается также использование ВСУ старой советской системы "Точка-У". Местные власти производят оценку ущерба и ремонтные бригады оперативно устраняют повреждения. В ответ на ночной обстрел, огневыми ударами из реактивных систем залпового огня были атакованы позиции неприятеля. Кроме того, оперативно-тактические ракеты "Искандер" были запущены по украинским военным объектам в Харьковской области.

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Кроме Белгорода, украинские формирования при помощи БПЛА и ракет атаковали Крымский полуостров и Кубань, однако, все цели были успешно сбиты ПВО Вооруженных Сил РФ. Также стоит отметить первую атаку на Липецкую область во время вооруженного конфликта. Зенитная ракета комплекса С-200, переделанная для ударов по наземным целям, была перехвачена российскими силами ПВО в небе над территорией, находящейся в сотнях километров от украинской границы.