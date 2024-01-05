Теперь практически все новые продукты тщательно исследуются американскими экспертами, чтобы выяснить, какие технологии и чьего производства в них используются

Недавно было обнаружено, что новейший ноутбук Huawei Technologies Co. работает на 5-нанометровом чипе, произведенном тайваньской компанией Semiconductor Manufacturing Co. В свете этого открытия возникли вопросы о роли китайской компании Semiconductor Manufacturing International Corp. в разработке и производстве микросхем.

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Ранее компания Huawei выпустила смартфон с 7-нанометровым процессором, который был подвергнут демонтажу и оказался не сильно устаревшим, несмотря на ограничения, наложенные США. Это вызвало радостные отзывы на китайской технологической арене и начало дебатов об эффективности санкций.

Недавно компания TechInsights провела разбор ноутбука и обнаружила процессор Kirin 9006C, изготовленный по 5-нанометровой технологии TSMC. Это показывает, что Semiconductor Manufacturing International Corp., по всей видимости, не достигла значительных успехов в обходе торговых ограничений США. Этот факт был крупным шагом вперед для Huawei, приближающимся к передовым процессам, используемым в настоящее время.

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Неясно, как Huawei смогла приобрести процессор трехлетней давности, учитывая ограничения, налагаемые на нее США и недавнее прекращение сотрудничества с TSMC. Однако компания в последние годы активно вкладывала средства в исследования чипов и накопления запасов, а также наладила внутреннюю сеть поставщиков и партнеров производства. Все это было сделано компанией при поддержке правительства Китая.