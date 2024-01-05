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Zelikman
В сети появились данные о новом видеоадаптере от Nvidia с потреблением в 700w
Эксперты предполагают, что это могут быть урезанные ускорители для искусственного интеллекта H200, либо улучшенная версия RTX 4090

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  Трекер, содержащий список последних идентификаторов DEV_ID от Nvidia, недавно обнаружил загадочный новый графический процессор компании. В листинге приведено немного информации о роли этого продукта в возрастающем ассортименте Nvidia. Имя карты указывается как "Skinny Joe", а ее энергопотребление - 700 Вт. Возможно, это новая версия графических процессоров Nvidia с поддержкой искусственного интеллекта, однако, недавние слухи о серии RTX 40 говорят о других возможностях.

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  Мощность "Skinny Joe" соответствует мощности AI-чипа GH100, но она ниже, чем у GH200 (900 Вт). Это может означать появление уменьшенной версии H200, которая, как предполагается, будет значительно превосходить успешный H100, когда облачные провайдеры начнут предлагать доступ к ним во втором квартале 2024 года. Nvidia может выпустить урезанные H200 для китайских клиентов, чтобы обойти экспортные ограничения США. С этой целью компания недавно представила RTX 4090D, немного снизив производительность и ограничив разгон.

  Однако, "Skinny Joe" также может быть улучшенной версией 4090, о которой ходят слухи уже некоторое время. Последняя информация предполагает, что графический процессор, возможно, будет называться RTX 4090 Ti или Titan Ada, его энергопотребление составит 600 Вт, а цена может превышать 2000 долларов.

  Ожидается, что этот четырехслотовый монстр, использующий почти весь чип AD102, будет иметь 18 176 ядер CUDA, 192 блока ROP, 568 TMU и 96 МБ вторичного кэша. Эти характеристики значительно выше, чем у стандартного 4090, у которого есть 16 984 ядра, 176 блоков ROP, 512 TMU, 72 МБ вторичного кэша и энергопотребление 450 Вт. Ранее ходили слухи, что Nvidia отказалась от выпуска нового Titan, но его возможно вернуть в планы.

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  Ближайшая презентация серии GeForce RTX 40 Super подталкивает к спекуляциям. Ожидается, что Nvidia объявит об обновленных версиях RTX 4080, 4070 Ti и 4070 8 января, а выпуск запланирован на весь месяц. Источники недавно сообщили, что 4070 Super и 4070 Ti Super будут стоить рекомендованную розничную цену своих предшественников - 599 и 799 долларов соответственно, в то время как 4080 Super может стоить 999 долларов или даже больше. Следовательно, Nvidia может рассматривать выпуск 4090 Super.

#nvidia #видеокарты #rtx #super #4090 ti #h200
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