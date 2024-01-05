Новое продление будет действовать до 31 мая 2024 года

В 2018 году президент Трамп поручил Управлению торгового представителя США (USTR) ввести тарифы в размере до 25% на товары, произведенные в Китае. Было затронуто 437 продуктов, включая компоненты, используемые в производстве печатных плат и компьютерного оборудования, включая видеокарты.

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Сам Трамп временно отменил действие тарифов с сентября 2019 года по январь 2021 года, и после этого цены на видеокарты начали расти. В 2022 году администрация Байдена временно убрала пошлины из-за их негативного влияния на бизнес и экономику в целом. Изначально предполагалось, что это будет длиться до декабря 2022 года, но USTR продлило паузу на девять месяцев, а затем на двенадцать месяцев.

По информации, полученной от PCMag, USTR отложило введение тарифов еще на пять месяцев, то есть они не будут вновь введены как минимум до 31 мая этого года. Это решение было тепло принято практически всеми, но группа «Американцы за свободную торговлю» (AFT) заявляет, что объявление о продлении, сделанное 26 декабря так близко к дате истечения срока 31 декабря, вызывает проблемы.

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AFT также, как и многие другие торговые группы, высоко ценит решение USTR отложить введение тарифов, однако, они хотят, чтобы тарифы были полностью отменены. Они считают, что такая "неудачная тарифная политика" замедлит прогресс, достигнутый США в борьбе с инфляцией, и создаст еще больше хаоса, неэффективности и потенциальной потери рабочих мест во всей экономике. Конечно, это также приведет к росту цен на компьютерное оборудование.