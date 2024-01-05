В результате серии ударов, была выведена из строя энергетическая инфраструктура населённого пункта

Как сообщают украинские средства массовой информации, мощные взрывы сегодня раздалось в городе Кропивницком, ранее известном как Кировоград.

реклама

Было обнародовано, что Вооруженные Силы Российской Федерации атаковали военную и энергетическую инфраструктуру Кропивницкого вслед за сигналами воздушной тревоги. По итогам атак на объекты энергетики, они понесли существенные разрушения. В городе практически полностью погас свет.

По имеющимся данным, не только жилые районы, но и железнодорожные пути, которые являются основным транспортным путем для переброски грузов и военного персонала для украинских вооруженных формирований, оказались без электричества.

Укрминэнерго также подтвердило информацию о том, что населённый остался без света. В итоге, в Кропивницком была атакована именно энергетическая инфраструктура, ответственная за электроснабжение города и его окрестностей. Подобные массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины также происходили зимой 2022-2023 после случая, когда украинские спецслужбы провели диверсию против Крымского моста.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящее время, наблюдается повторение ситуации: украинская инфраструктура будет подвергаться атакам после военного преступления Вооруженных Сил Украины в Белгороде. Город был подвергнут обстрелу из реактивных систем залпового огня, который привёл к многочисленным гражданским жертвам.