Однако, специалисты опасаются, что новая разработка приведёт к сокращению рабочих мест

Компания Samsung Electronics разработала свою собственную систему интеллектуальных датчиков, которая имеет патент и призвана значительно повысить выход чипов и улучшить производственные процессы. Одна из основных функций этой системы - контроль и управление полупроводниковыми процессами, такими как травление, осаждение и очистка.

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Инновационный датчик разработан в Южной Корее и его габариты незначительны, поэтому его установка на предприятиях не приводит к увеличению занимаемого пространства. Как правило, подобные технологии предоставляются иностранными компаниями, однако, в данном случае Samsung Electronics самостоятельно занимается разработкой и производством.

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Несмотря на значимость данного достижения для компании Samsung, в отчете освещается более глобальная цель ее фабрики искусственного интеллекта. В этом плане такие заводы полностью автоматизированы и не требуют участия человека. Однако, существует опасение, что такая автоматизация и развитие искусственного интеллекта могут привести к массовому сокращению рабочих мест. Обычно для контроля системы и устранения возможных ошибок требуется участие нескольких человек. Однако Samsung Electronics имеет сборочные заводы и торговые сети в 74 странах, где трудятся свыше 270 000 сотрудников. Поэтому новая технология, способная автоматизировать большее количество задач, потенциально может привести к огромному количеству увольнений.