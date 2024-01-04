Теперь, на новых образцах будет выделена отдельная кнопка для взаимодействия с искусственным интеллектом

Корпорация Microsoft анонсировала добавление новой кнопки на клавиатуру Windows, предназначенной для активации службы AI Copilot. Первые устройства с этой клавишей будут доступны уже в этом месяце.

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Клавиша Copilot, расположенная справа от пробела, стала первым изменением в раскладке клавиатуры Windows с момента появления клавиши Windows/Start в 1994 году. Это изменение подчеркивает приверженность компании Microsoft искусственному интеллекту. На ближайших технологических конференциях, включая CES, партнеры Microsoft планируют продемонстрировать компьютеры с Windows 11, оснащенные кнопкой Copilot, которая со временем станет обязательной функцией.

Новая кнопка поможет пользователям создавать изображения, писать электронные письма и обобщать тексты с помощью искусственного интеллекта. Директор по потребительскому маркетингу Microsoft, Юсуф Мехди, заявил, что ИИ будет органично вплетен во всех аспектах Windows - от операционной системы до оборудования.

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Microsoft планирует реализовать ПК с искусственным интеллектом в 2024 году. Также просматривается стремление производителей смартфонов объявить свои последние модели телефонами с искусственным интеллектом. Microsoft в последнем году активно внедряла технологии искусственного интеллекта в свои крупнейшие продукты, включая Windows, Office, поиск Bing, ПО для обеспечения безопасности, а также продукты для клиентов и финансов. Одна из ключевых технологий - GPT-4 от OpenAI, в которую Microsoft инвестировала $13 миллиардов.