Пока что это единственный случай, когда индийское оружие было зафиксировано в руках украинских формирований

По информации из социальных сетей, на территории Украины замечены артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, произведённые в Индии. На выложенных видеокадрах видно использование этих снарядов с помощью самоходной гаубицы AHS Krab, поставки которых на Украину были осуществлены Польшей. Судя по всему, используются боеприпасы HE ERFB BT, выпускаемые компанией Munitions India Limited.

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Это пока единственный подтвержденный случай присутствия на Украине 155-миллиметровых снарядов из Индии. Неясно, как именно они были приобретены украинскими формированиями, в каких объемах и по каким каналам. Эту информацию передает издание Altair. Возможно, моделью использованных снарядов, скорее всего, являются осколочно-фугасные боеприпасы типа HE ERFB BT, производимые компанией Munitions India Limited. Эти снаряды имеют обычную дальность полета около 30 километров. Также существует версия HE ERFB BB, которая благодаря донному газогенератору может достигать дальности более 38 километров.

Индия имеет значительный арсенал артиллерийских снарядов, которые могут существенно помочь сократить дефицит таких снарядов в украинской армии. Однако на данный момент неизвестно, в каких объемах они были поставлены. Возможно, что на вооружении Вооруженных сил Украины замечены единичные образцы индийских боеприпасов.

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Глава Министерства Иностранных Дел Украины сообщил, что в ближайшее время Киев и Нью-Дели планируют возобновить контакты через межправительственную комиссию, которая не функционировала с 2018 года.