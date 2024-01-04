Эксперты опасаются, что сейсмическая активность у Японии может отразиться на рынке компьютерного железа

Toshiba сообщает, что все ее сотрудники, присутствовавшие на работе в городе Номи, префектура Исикава, оказались в безопасности в результате землетрясения. Однако те, кто был в отпуске в тот день, пока не связались с компанией. В связи с ущербом, нанесенным инфраструктуре и производственным линиям, производство было приостановлено. Дополнительное обновление данных ожидается 5 января.

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Toshiba была не единственной компанией, пострадавшей от землетрясения. По данным TrendForce, несколько других игроков отрасли, включая Shin-Etsu и GlobalWafers в Ниигате, временно отключились от сети для проведения проверок безопасности. Кристаллы, используемые в производстве необработанных пластин, очень чувствительны к сейсмической активности.

TPSCo (совместное предприятие Tower и Nuvoton) остановила производство на трех своих заводах в Уозу, Тонами и Араи, чтобы проверить наличие повреждений. Другие объекты в этом районе, включая завод Тайё Юдена в Ниигате, были спроектированы, учитывая сейсмическую активность, поэтому их оборудованию ничего не грозило.

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Стихийные бедствия могут сильно повлиять на поставку оборудования. Например, в 2011 году флеш-память пережила проблемы из-за сильных наводнений в Таиланде, которые привели к остановке производства жестких дисков и значительному повышению цен на них.