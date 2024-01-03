В последнее время отношения между Китаем и Филиппинами стремительно обостряются

Вооруженные силы Филиппин и Соединённых Штатов объявили о начале своих вторых морских учений в Южно-Китайском море, что происходит менее чем через два месяца после предыдущих учений, на фоне сохраняющихся напряженных отношений с Китаем в области спорных вод.

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Согласно заявлению Вооруженных сил Филиппин, в течение двух дней будут проведены различные учебные мероприятия, включая проверку связи, тренировки на межпалубных переходах, совместные патрули, маневры вахтенных офицеров и полеты на военных самолетах. Это следует за возобновлением совместных патрулей союзниками по обороне в конце ноября, после того, как эти патрули были приостановлены во время президентства Родриго Дутерте в 2016 году. В последнее время отношения между Китаем и Филиппинами быстро обострились, особенно в ситуациях, когда их корабли сталкиваются в спорных водах.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший укрепил оборонные связи с Вашингтоном, а также с другими странами, включая Японию и Австралию, для создания угрозы для Китайской Народной Республики в этом регионе.

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил месяц назад, что отношения между Пекином и Манилой сталкиваются с "серьезными трудностями" на фоне увеличивающегося напряжения в Южно-Китайском море.