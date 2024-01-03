Аналитики считают, что технология ИИ станет основной на весь 2024 год

Компания Samsung Electronics Co., являющаяся на данный момент самым успешным производителем смартфонов в мире, решила использовать искусственный интеллект для того, чтобы увеличить продажи своих устройств в этом году.

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Официально было объявлено, что 17 января в городе Сан-Хосе, Калифорния, компания представит свой новый флагманский смартфон, который, предположительно, будет называться Galaxy S24. Презентация будет доступна для просмотра онлайн. Согласно тизеру презентации, нас ожидает появление "Galaxy AI". В предыдущие годы Samsung и другие компании занимающиеся выпуском смартфонов акцентировали внимание на усовершенствовании камер и гибких дисплеев, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Впрочем, этот год обещает стать периодом, когда искусственный интеллект будет основной технологической новинкой.

В соответствии с проекциями Counterpoint Research, к концу 2027 года может быть выпущено более миллиарда гаджетов со встроенным генеративным искусственным интеллектом. Эти оценки подкреплены разработками таких инструментов, как OpenAI ChatGPT и Dall-E, которые способны генерировать визуальные или текстовые ответы на запросы пользователей. Именно эти современные технологии позволили компании Nvidia Corp. достичь оборота в триллион долларов, предоставив ключевые ускорители для обучения искусственного интеллекта. И следующим шагом в развитии этой технологии станет ее интеграция в мобильные устройства. Об этом уже говорилось в прошлом году американским производителем чипов Qualcomm Inc.

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"Samsung и Qualcomm на данный момент лидируют на рынке, так как их текущие продукты и возможности позволяют им быть первопроходцами. Аналогично складным устройствам, Samsung, по прогнозам, в ближайшие два года займет около 50% доли рынка, а значительное количество китайских производителей, таких как Xiaomi, Vivo, Honor и Oppo, не заставят себя долго ждать", - написали исследователи Counterpoint Research в декабре месяце.