Жители Украины готовы отказаться от гражданства или сесть в тюрьму, чтобы не идти в армию

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Киеву всё тяжелее восполнять потери на линии боевого соприкосновения из-за низкой мотивации граждан и откровенно плохой ситуации на поле боя.

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Источник заявляет, что администрация Зеленского не сумела выработать какой-либо дельной программы для военнослужащих контрактной службы, по которой люди хотели бы идти в Вооруженные Силы Украины. Для сравнения, в Российской Федерации ежедневно на службу поступает свыше полутора тысяч добровольцев, хорошо замотивированных и проходящих интенсивную подготовку перед отправкой на линию боевого соприкосновения, а на Украине бойцов приходится хватать на улицах и тащить в ближайшие территориальные центры комплектации. Многие украинцы и вовсе готовы отказаться от своего гражданства или сесть в тюрьму, чтобы уклониться от военной службы.

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Причиной такой тяжёлой ситуации в вопросе мобилизации стал провал летнего контрнаступления. Теперь среди украинцев служба в армии означает, либо в лучшем случае инвалидность, либо в худшем случае гибель на поле боя. Поэтому граждане Украины не торопятся вступать в Вооружённые Силы и никакие рекламные кампании не могут изменить этот тренд, сообщает инсайдер.