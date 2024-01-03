Международные продажи смартфонов премиум-класса, по оценкам маркетинговой исследовательской компании Counterpoint, предположительно вырастут на 6% в годовом исчислении в 2023 году, что является рекордом для данного сегмента и противоречит прогнозам о снижении рынка смартфонов в целом.

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Согласно прогнозу, премиальные смартфоны займут практически четверть рынка в 2023 году (24%). Это превысит показатель в 21% в 2022 году, и в 19% еще годом ранее. Также, 60% доходов рынка придутся на продажи премиум-устройств.

Варун Мишра, старший аналитик Counterpoint, отметил прямую связь между изменением структуры смартфоновых покупок потребителей и повышенной значимостью этих устройств в повседневной жизни. Таким образом, люди готовы больше платить за устройство более высокого качества, которыми можно пользоваться дольше.

Обладание современным смартфоном стало символом статуса для многих людей. Это особенно актуально для развивающихся рынков, где волны потребителей переходят с телефонов среднего класса на премиум-смартфоны, часто благодаря доступным финансовым условиям и сезонным акциям. Интересным фактом является распределение рынка смартфонов по брендам. Несмотря на снижение своей доли с 75% в 2022 году до 71% в прошлом году, Apple сохраняет лидерство в премиум-сегменте в 2023 году.

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Samsung увеличила свою долю на 1 процентный пункт, достигнув 17%, благодаря высоким продажам популярных моделей Galaxy S23, а также двух складных устройств Galaxy S Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Согласно данным консультантов по цепочке поставок дисплеев (DSCC), в третьем квартале эти два складных смартфона Samsung заняли соответственно 45% и 24% долей рынка. Доля Huawei увеличилась на 2 процента и составила 5%. Компания продемонстрировала хорошие результаты на китайском рынке благодаря серии Mate 60, сообщает Counterpoint.