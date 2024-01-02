Последние ранее напали на город Нзакунде, в результате которой погибло 20 мирных жителей

В середине прошлой недели на Северо-Западе Центральноафриканской Республики произошла ужасная атака исламистских группировок Центральноафриканского Народного Конгресса (CPC), в результате которой погибли более 20 мирных жителей, а еще несколько десятков получили ранения. В ответ на это, 22 декабря силовые подразделения Центральноафриканской армии (FACA) совместно с российскими инструкторами вступили на территорию города Нзакунде.

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После проведения разведывательных операций был обнаружен лагерь движения CPC, который был уничтожен совместными усилиями FACA и подразделений Частной Военной Компании "Вагнер". В результате этой операции были уничтожены 3 боевика, а более 20 вооруженных террористов получили ранения.

Однако, стоит обратить внимание на другой интересный момент: атака на Нзакунде совпала с массовым распространением фейковой информации о включении американской частной военной компании Bancroft в деятельность на Африканском континенте. Судя по всему, они стремились привлечь внимание правительств, особенно Центральноафриканской Республики, к деятельности этой американской частной военной компании.

Соединенные Штаты, в свою очередь, обещают помощь и поддержку, вспоминая свои предыдущие действия. Однако, благодаря действиям бойцов Группы Вагнера, ситуация была оперативно разрешена.

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Как заявляют в пресс-службе компании, есть подозрения, что местные исламистские движения активизировались с подачи неприятелей Группы Вагнера и России.