Со временем социальная сеть потеряла большое количество партнёров и рекламодателей

Fidelity была одним из немногих инвесторов, которые помогли Илону Маску собрать $44 миллиарда для приобретения Twitter в апреле прошлого года. По информации Axios, к концу ноября компания снизила стоимость своих активов в Twitter еще на 11%.

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Последний отчет Fidelity Blue Chip Growth Fund указывает, что компания теперь считает стоимость компании Маска на 71,5% меньше, чем $44 миллиарда, которые она стоила на момент покупки. В докладе Fidelity сообщается, что стоимость Twitter теперь составляет от $12 до $13 миллиардов.

Падение стоимости включает в себя снижение на 10,7% в ноябре, когда Маск во время интервью для New York Times раздраженно сказал рекламодателям, которые покинули Twitter, "идите к черту". Компании отказались использовать платформу после расследования, которое выявило, что их реклама появляется рядом с нацистским контентом, размещаемым пользователями. Маск особо выделил главу Disney, Боба Айгера, как объект своего гнева, а затем удалил приложение Disney+ из автомобилей Tesla.

Мало кто предполагал, какие последствия для Твиттера приведет приобретение Маском. Изменения, внесенные Маском, отпугнули рекламодателей: от увольнения тысяч сотрудников, включая значительную часть команд безопасности и модерации, до возможности ранее заблокированных пользователей возвращаться и изменения названия и логотипа компании. Ранее платформа получала около 1 миллиарда долларов квартального дохода от рекламы, однако предполагается, что общий доход от рекламы в 2023 году составит 2,5 миллиарда долларов.

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Собственные действия Маска не помогли убедить рекламодателей: прежде чем он начал оскорблять рекламных партнеров и сообщить им, что ему даже не хочется, чтобы они возвращались, миллиардера подвергли резкой критике за публикацию положительного ответа на сообщение, в котором утверждалось, что еврейское сообщество разжигает ненависть к белым. Позже Маск извинился за этот пост, назвав его "возможно, одним из самых глупых, если не самым глупым, поступком, который он когда-либо совершал на платформе"."