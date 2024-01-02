Администрация Байдена стремится изолировать Пекин от передовых технологий

ASML Holding NV, голландская компания, была вынуждена отменить отправку своего высокопроизводительного оборудования для производства микросхем в Китайскую Народную Республику по требованиям администрации Соединённых Штатов Америки. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию.

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В соответствии с предыдущими лицензиями, ASML планировала передать три ведущих машины для глубокой ультрафиолетовой литографии компаниям Китя до января, когда новые ограничения из Голландии вступят в силу. Однако, официальные представители США обратились к ASML с просьбой отменить запланированные поставки некоторых машин китайским заказчикам. Эта информация, по словам анонимных источников, была конфиденциальной.

Действия администрации американского президента Джо Байдена являются ответом на попытки Китая создать свою собственную передовую полупроводниковую промышленность, в то время как США и их союзники предотвращают доступ к импортным технологиям. Например, в прошлом году китайская компания Huawei Technologies Co. выпустила смартфон, конкурирующий с iPhone от Apple Inc., используя передовые чипы, произведенные на машинах для иммерсионной литографии от ASML.

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ASML подтвердила, что правительство Нидерландов недавно частично отозвало лицензии на поставку определенных систем литографии в Китай, затронув небольшое количество клиентов. В официальном заявлении компания сообщила о проведенных обсуждениях с США о масштабах и влиянии их правил экспортного контроля, не раскрывая подробностей.