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В ночное время суток украинские формирования нанесли удар по центру Донецка, используя реактивные системы залпового огня. Неожиданно для всех, один из снарядов попал в здание гостиницы "Донбасс Палас", когда там отмечали наступление нового года.
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Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, доложил о том, что, к сожалению, инцидент не обошёлся без жертв.
"В новогоднюю ночь украинские военные нанесли мощный обстрел центра Донецка, а также Калининского и Будённовского районов с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки, до настоящего времени было зафиксировано четыре погибших и, по крайней мере, 13 раненых. Мы также проверяем информацию о возможных российских журналистах среди погибших и раненых", - заявил Пушилин.
Он также добавил: "Это еще одна террористическая атака со стороны киевских властей, которая явно нацелена на гражданские объекты. Вооруженные Силы Украины напали там, где не было никаких военных учреждений".
После удара по гражданским объектам в Белгороде, стало очевидно, что администрация Зеленского, не имея успехов на поле боя, решила погубить как можно больше мирных граждан, чтобы запугать население России. Ранее украинские военные уже признавали, ракетно-дроновые удары по территории Российской Федерации нужны лишь для отвлечения внимания от неудач на линии боевого соприкосновения.