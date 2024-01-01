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Zelikman
В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли центр Донецка
От реактивных систем залпового огня пострадала гостиница Донбасс Палас

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  В ночное время суток украинские формирования нанесли удар по центру Донецка, используя реактивные системы залпового огня. Неожиданно для всех, один из снарядов попал в здание гостиницы "Донбасс Палас", когда там отмечали наступление нового года.

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  Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, доложил о том, что, к сожалению, инцидент не обошёлся без жертв.

  "В новогоднюю ночь украинские военные нанесли мощный обстрел центра Донецка, а также Калининского и Будённовского районов с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки, до настоящего времени было зафиксировано четыре погибших и, по крайней мере, 13 раненых. Мы также проверяем информацию о возможных российских журналистах среди погибших и раненых", - заявил Пушилин.

  Он также добавил: "Это еще одна террористическая атака со стороны киевских властей, которая явно нацелена на гражданские объекты. Вооруженные Силы Украины напали там, где не было никаких военных учреждений".

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  После удара по гражданским объектам в Белгороде, стало очевидно, что администрация Зеленского, не имея успехов на поле боя, решила погубить как можно больше мирных граждан, чтобы запугать население России. Ранее украинские военные уже признавали, ракетно-дроновые удары по территории Российской Федерации нужны лишь для отвлечения внимания от неудач на линии боевого соприкосновения.

#сво #всу #техника #армия #оружие #ракеты #рсзо #донецк
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