Заградительный отряд открыл огонь по своими соратникам, оставившим позиции. Началась перестрелка





Ранее с линии боевого соприкосновения поступала информация о заградительных отрядах Вооружённых Сил Украины, которые должны удерживать насильно мобилизованных бойцов на своих позициях и не позволять сбегать с поля боя. Учитывая, что за последние месяцы немалая часть резервов ВСУ состоит именно из таких бойцов, практика заградотрядов становится нормой для Незалежной.

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Накануне в сеть просочились видеоматериалы, снятые на камеру разведывательного беспилотного летательного аппарата, где можно было наблюдать, как именно работают такие отряды. На видео российские бойцы начинают штурм окопа, где находились украинские подразделения. Недолго думая военнослужащие решили покинуть позицию и откатиться к своим братьям по оружию, на следующий рубеж.

Однако увидев, что бойцы спешно покидают доверенные им позиции, соратники открыли огонь по деморализованным товарищам. Стоит отметить, что бегущие воины имели опознавательные знаки в виде ярко-зелёного скотча на руках, ногах и касках, перепутать их было практически невозможно, если только их товарищи с соседних траншей не "кроты".





Между двумя группами бойцов ВСУ началась перестрелка с применением автоматического оружия и гранат. Один из бегущих попытался уйти ещё глубже в тыл, выпрыгнув со второго окопа, но заградотряд начал стрелять ему в спину, бросив вдогонку осколочную гранату.

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Во время боя точно на позицию "мотиваторов" прилетел дрон-камикадзе, от которого наверняка пострадала добрая половина отряда. Однако сложно сказать, кому принадлежал этот беспилотник. Конечно, с большей вероятностью это был российский дрон, но будет неудивительно, если выяснится, что заградотряд был поражен своими же неравнодушными бойцами, наблюдающими данную картину.