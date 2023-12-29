Сообщается, что в атаке использовались стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители-перехватчики МиГ-31К с ракетами Кинжал и дроны-камикадзе Герань-2

В последние дни российская армия активно атаковала Украину и захваченные ею территории новых субъектов Российской Федерации. Сегодня с утра на всей территории страны продолжают звучать сигналы воздушной тревоги.

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Согласно украинским источникам, Воздушно-Космические Силы России совершили пуски ракет с бортов 18-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также использовали ракетные комплексы «Кинжал» и истребители-перехватчики МиГ-31К. Военная инфраструктура Украины была атакована роем ударных дронов «Герань-2». Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что сегодня российские военные запустили все ракеты, кроме «Калибров». В их списке значатся гиперзвуковые ракеты «Кинжалы», баллистические ракеты, крылатые ракеты, а также Х-22 и Х-32. Украинские приборы мониторинга ПВО впервые столкнулись с таким масштабом атаки, отметил Игнат.

Среди наиболее значимых объектов, о которых стало известно, следует отметить поражение цехов завода «Артем» в Киеве, где производят авиационные и танковые ракеты, а также оборудование для обслуживания авиационных управляемых средств поражения. Официально украинские власти также сообщили о поражении станции метро «Лукьяновская», которая находится неподалеку от завода, и одного склада.

Информация показывает, что беспилотные летательные аппараты и ракеты атаковали Киев из разных направлений. Мэр города Виталий Кличко жаловался на предельно высокую нагрузку на городскую ПВО. Впоследствии он сообщил о поражении склада в Шевченковском районе, без указания конкретного содержимого склада, однако легко догадаться, что там хранилось. Площадь возгорания на складе охватила примерно 3000 квадратных метров.

Взрывы также прогремели на портовых объектах в Одессе в момент разгрузки транспорта с оружием. Заявляется о прилетах ракет и беспилотников в Днепре и Конотопе Сумской области, где повреждения получила одна из станций техобслуживания, по заявлению местных властей, исключительно гражданского назначения.

В оккупированной части Запорожской области и в самом административном центре региона были поражены промышленные предприятия и склады. Власти не разглашают информацию о производстве, ремонте и хранении на этих объектах. Мэр Львова также сообщил о взрывах в городе, в результате которых пострадали мирные жители.

Укрэнерго информирует о проблемах с электроснабжением из-за повреждений линий электропередачи и других энергетических объектов после прилета ракет в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В Днепре после обстрела временно было прекращено движение троллейбусов, автобусов и трамваев. Таким образом, РФ возобновила уничтожение энергосистемы Украины, начатое в прошлом году, что несомненно ослабит военный потенциал украинской армии.

В официальных и неофициальных украинских пабликах активно постятся фотосвидетельства разрушений в различных городах и населенных пунктах Украины. Официальные власти обвиняют ВС РФ в целенаправленных атаках на гражданские объекты. На фотографиях отсутствуют воронки, зато присутствует большое количество обломков. Скорее всего, украинская ПВО сбивала «дроны-пустышки», запущенные для выявления средств ПВО и израсходования их запасов боеприпасов. Это объясняет волновидность атак и незначительные повреждения, нанесенные, например, небольшим частным строениям.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осветил ситуацию со сбитыми воздушными целями. В этот раз он не озвучил стопроцентную эффективность украинской ПВО. По словам Залужного, было запущено 158 ударных средств, из которых утверждают, что 114 были перехвачены. Он также сообщил, что ВС РФ нанесли удары 122 ракетами и 36 дронами-камикадзе. Ранее глава киевского режима Зеленский упоминал атаку с использованием 110 ракет.