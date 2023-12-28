В списке будущих видеоадаптеров засветились RX 7950 XT, 7800, 7700, 7650 XT

Недавние сообщения от Евразийской экономической комиссии намекают на то, что некоторые партнеры компании AMD готовятся выпустить видеокарты, которые еще не были анонсированы. Эти видеокарты представляют собой промежуточные варианты между существующими продуктами среднего и начального уровней архитектуры RDNA 3.

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В списке поставщика графических процессоров Guangzhou значатся такие видеокарты, как RX 7950 XT, RX 7900 XT, RX 7800 XT, RX 7800, RX 7750 XT, RX 7700 XT, RX 7650 XT, RX 7600 XT, RX 7600, RX 7500 XT и RX 7400. Интересно, что видеокарты 7950 XT, 7800, 7750 XT, 7650 XT, 7600 XT и 7400 еще не существуют, но они находятся в серии RX 6000, что может означать, что Guangzhou и другие компании использовали результаты заполнители.

В то же время, у Peladin имеется список, который соответствует официальным продуктам AMD, но компания Afox, похоже, показывает ранее неизвестные версии 7900, 7800, 7700 и 7500, отличные от XT, а также 7600 XT. Разрыв производительности между имеющимися графическими процессорами, такими как 7800 XT, 7700 XT и 7600, составляет около 20-30%, что является достаточно значительным различием для новых видеокарт, тем более, если ценовая политика AMD приятно удивит пользователей.

Более того, пара объявлений вызывает вопросы относительно используемых чипов. Для ожидаемых моделей 7700, 7650 XT и 7600 XT возможно использование чипа Navi 32 с более низкими характеристиками, чем для 7700 XT. Однако модели 7500 и 7400 более загадочны, поскольку у архитектуры RDNA 3 в настоящее время нет эквивалента предыдущему поколению Navi 24. Такое появление новых графических процессоров в списках ЕЭС - это не первый случай. Ранее подобные сообщения появлялись и от Nvidia, и от AMD.

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Команда "Красных", скорее всего, готовит выпуск линейки RDNA 3 в начале 2024 года, а затем возможно представит RDNA 4 позже в этом году. Слухи указывают на то, что следующая серия графических процессоров AMD Radeon будет сфокусирована на основных моделях, включая ту, которая может превзойти производительность 7900 XT и RTX 4080 по цене менее $600, что является чрезвычайно конкурентоспособным.