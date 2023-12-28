Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
У Евразийской экономической комиссии появилась информация о возможных новинках от AMD
В списке будущих видеоадаптеров засветились RX 7950 XT, 7800, 7700, 7650 XT

реклама

  Недавние сообщения от Евразийской экономической комиссии намекают на то, что некоторые партнеры компании AMD готовятся выпустить видеокарты, которые еще не были анонсированы. Эти видеокарты представляют собой промежуточные варианты между существующими продуктами среднего и начального уровней архитектуры RDNA 3.

реклама

  В списке поставщика графических процессоров Guangzhou значатся такие видеокарты, как RX 7950 XT, RX 7900 XT, RX 7800 XT, RX 7800, RX 7750 XT, RX 7700 XT, RX 7650 XT, RX 7600 XT, RX 7600, RX 7500 XT и RX 7400. Интересно, что видеокарты 7950 XT, 7800, 7750 XT, 7650 XT, 7600 XT и 7400 еще не существуют, но они находятся в серии RX 6000, что может означать, что Guangzhou и другие компании использовали результаты заполнители.

  В то же время, у Peladin имеется список, который соответствует официальным продуктам AMD, но компания Afox, похоже, показывает ранее неизвестные версии 7900, 7800, 7700 и 7500, отличные от XT, а также 7600 XT. Разрыв производительности между имеющимися графическими процессорами, такими как 7800 XT, 7700 XT и 7600, составляет около 20-30%, что является достаточно значительным различием для новых видеокарт, тем более, если ценовая политика AMD приятно удивит пользователей.

  Более того, пара объявлений вызывает вопросы относительно используемых чипов. Для ожидаемых моделей 7700, 7650 XT и 7600 XT возможно использование чипа Navi 32 с более низкими характеристиками, чем для 7700 XT. Однако модели 7500 и 7400 более загадочны, поскольку у архитектуры RDNA 3 в настоящее время нет эквивалента предыдущему поколению Navi 24. Такое появление новых графических процессоров в списках ЕЭС - это не первый случай. Ранее подобные сообщения появлялись и от Nvidia, и от AMD.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Команда "Красных", скорее всего, готовит выпуск линейки RDNA 3 в начале 2024 года, а затем возможно представит RDNA 4 позже в этом году. Слухи указывают на то, что следующая серия графических процессоров AMD Radeon будет сфокусирована на основных моделях, включая ту, которая может превзойти производительность 7900 XT и RTX 4080 по цене менее $600, что является чрезвычайно конкурентоспособным.

#amd #видеокарты #radeon #rdna 3 #rx 7000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Gigabyte зарегистрировала в ЕЭК пару видеокарт AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
7
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
5
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
1
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
9
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
5
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Специализирующаяся на кибербезопасности McAfee рекомендует удалить эти приложения со своих телефонов
1
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
1
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Ключевые различия между двумя приложениями ChatGPT и Microsoft Copilot
1
Масштабный проект расширения судоходства на реке Дон завершат в 2025 году
+
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
9
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
52
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
51
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
4
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6
Подводим итоги 2023 года — самые лучшие игры на ПК по оценкам геймеров, а не игровых журналистов
7

Сейчас обсуждают

Kira625
17:49
А эти то за каким лешим туда лезут?
Южная Африка подала иск против Израиля в международный суд ООН
Umid Xaydarov
17:45
они нелюди. у людей новый год а они по центру города бьют рядом с елкой
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Alexander Drakin
17:44
Даже не собираюсь менять 9900 свой Только когда будет как минимум 80 процентов прирост производительности!
Core i9-9900K vs Core i9-14900K – на что способен флагман Intel, и почему 6 ГГц ни на что не влияют
Апшеронский скакел
17:43
Когда откроете институты Русского языка, тогда учить и начнëте русских, как правильно писать
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
glavhyilo
17:42
я как-то был в одном городе в белгородской области.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
JM+
17:41
Автор, текст нужно перечитывать! Что такое "разрешающие работы камеры"?
В ВС РФ ожидают четырёхмоторную версию "Ланцета" с дистанционным пуском и помехоустойчивостью
Свободный Пасечник
17:36
украина вообще не страна. Кстати, знаете что значит слово "украинец"? Национальность? Нет. Принадлежность к определённому региону? Нет. Это должность, на современный русский переводится как погранични...
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Александр Вовк-Михайлов
17:34
Скот хохлов уже весь мир за людей не считает
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Свободный Пасечник
17:34
Немедленно нанести ядерный удар по куеву.
Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Александр Вовк-Михайлов
17:32
Мнение чубатой обезьяны никого не интерес9ует.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем