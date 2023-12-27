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Zelikman
Tesla внесёт существенные изменения в автомобили Model Y в Китае
Для поддержания конкурентоспособности, на фоне все большего количества соперников, компания провела серьёзную работу над ошибками и улучшила автомобиль

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  Американская компания Tesla Inc. планирует выпустить обновленную версию своего популярного внедорожника Model Y на своем заводе в Шанхае в ответ на увеличивающуюся конкуренцию от местных производителей. По словам источников, подготовительные работы уже начались, и серийное производство новой модели может стартовать в середине 2024 года.

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  Согласно информации, Model Y 2024 года претерпит значительные изменения как снаружи, так и внутри автомобиля, в отличие от последнего обновления, которое произошло в октябре и включало только дизайнерские нововведения с новыми колесами и освещением. Детали обновленной модели пока не разглашаются.

  Первая партия новых Model Y будет произведена на второй линии шанхайского завода Tesla. Во время новогодних каникул завод будет приостановлен на неделю для частичной модернизации перед массовым производством, которое потребует дополнительных корректировок.

  Завод Tesla в Шанхае, открытый в 2019 году, является крупнейшим производителем электромобилей в мире. Model Y, представленная в 2020 году, стала одной из самых популярных моделей электромобилей во всем мире. Она занимает значительную долю в китайском рынке электромобилей, составляя почти 75% от общих продаж Tesla в стране, по данным Bloomberg Intelligence.

  Tesla сталкивается с конкуренцией в Китае, как от известных автопроизводителей, таких как BYD Co., так и от новых участников рынка, таких как Xpeng Inc. BYD готовится превзойти Tesla и стать мировым лидером по продажам полностью электрических автомобилей в ближайшем квартале.

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  В этом году Tesla также обновила свою Model 3, чтобы привлечь клиентов, улучшив ее дизайн и увеличив запас хода. Общий объем продаж электромобилей на новых источниках энергии в Китае, включая гибриды и полностью электрические автомобили, значительно возрос в ноябре по сравнению с прошлым годом, показывая растущий спрос на такие автомобили.

#китай #tesla #илон маск #автомобили #электрокары #byd #model y
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