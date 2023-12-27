Долгое время населённый пункт находился под контролем исламистских сепаратных движений

Как сообщают средства массовой информации африканской республики Мали, государственные Вооруженные Силы при поддержке Частной Военной Компании «Вагнер» сумели освободить очередной населённый пункт в регионе, город Агельхок.

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Данный город долгое время находился под контролем исламистских сепаратных движений, подконтрольных ИГИЛ и Аль-Каиде (запрещены в РФ). Однако в ходе военной операции коалиции правительственных войск и подразделений Группы Вагнера, город удалось освободить и восстановить в нём порядок и безопасность для мирного населения.

Несмотря на сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о формировании и отправке в Африку специального африканского корпуса, входящего в состав Министерства Обороны Российской Федерации, сотрудники ЧВК «Вагнер» не прекращают партнёрские отношения с руководством различных регионов на континенте и активно участвуют, как в обучении личного состава республик, так и в боевых операциях.

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Также предполагается, что в ближайшее время компания возобновит своё участие в российской Специальной Военной Операции под эгидой Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии, об этом ранее было заявлено в различных информационных ресурсах ЧВК «Вагнер». Однако набор добровольцев в настоящий момент ещё не открыт.