реклама
Как сообщают средства массовой информации африканской республики Мали, государственные Вооруженные Силы при поддержке Частной Военной Компании «Вагнер» сумели освободить очередной населённый пункт в регионе, город Агельхок.
реклама
Данный город долгое время находился под контролем исламистских сепаратных движений, подконтрольных ИГИЛ и Аль-Каиде (запрещены в РФ). Однако в ходе военной операции коалиции правительственных войск и подразделений Группы Вагнера, город удалось освободить и восстановить в нём порядок и безопасность для мирного населения.
Несмотря на сообщения в средствах массовой информации и социальных сетях о формировании и отправке в Африку специального африканского корпуса, входящего в состав Министерства Обороны Российской Федерации, сотрудники ЧВК «Вагнер» не прекращают партнёрские отношения с руководством различных регионов на континенте и активно участвуют, как в обучении личного состава республик, так и в боевых операциях.
Также предполагается, что в ближайшее время компания возобновит своё участие в российской Специальной Военной Операции под эгидой Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии, об этом ранее было заявлено в различных информационных ресурсах ЧВК «Вагнер». Однако набор добровольцев в настоящий момент ещё не открыт.