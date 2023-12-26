Как сообщается, подавляющее большинство новых бойцов это мобилизованные и военнослужащие без опыта

Руководство Вооруженных Сил Украины приняло решение о передислокации резервов в окрестности населенного пункта Синьковка на Купянском направлении, согласно информации, полученной от российских военных корреспондентов. Отмечается, что 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, базирующаяся в Житомире, была частично переброшена в данную область из-за ухудшившейся ситуации.

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Следует отметить, что, несмотря на то, что бригада носит статус десантно-штурмовой, состав ее кадровых сотрудников не обладает достаточной подготовкой к боевым операциям. В значительной степени он состоит из мобилизованных гражданских лиц, многие из которых лишены боевого опыта и навыков владения оружием, а также не имели в прошлом службу в армии.

В качестве штурмовых частей в данном направлении задействованы все возможные резервы. Например, отмечено использование подразделения по материально-техническому обеспечению, которое было переброшено под Купянск для выполнения штурмовых задач. Известно, что в этом подразделении числятся и женщины, которых, вероятно, также направят на проведение контратак с высоким риском для украинских военных.

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Ранее в самой украинской армии высказывались о формировании штурмовых подразделений из артиллеристов, поваров и аэроразведчиков - в общем, из всех способных держать в руках оружие и готовых продержаться на передовой достаточное время.