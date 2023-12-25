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Zelikman
Nvidia могут приблизить дату выхода линейки GeForce RTX 5000 Blackwell
По информации инсайдеров, на это влияет сразу несколько факторов, исходя из которых и будет принято окончательное решение

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  Инсайдеры сообщают о возможном раннем выпуске следующего поколения видеокарт Nvidia, RTX 5000 Blackwell. По данным источника Zakon Moor mertv, решающими факторами для этого будут успешность продаж текущей линейки и конкурентоспособность серии Radeon RX 8000 от AMD. Компания также внимательно наблюдает за развитием архитектуры графических процессоров AMD RDNA 4.

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  Также появилась спекулятивная информация о предполагаемой производительности видеокарты Blackwell. Ожидается, что улучшение производительности будет менее впечатляющим по сравнению с прыжком от RTX 3000 до RTX 4000. Однако, если компания почувствует угрозу в слабых продажах новинок, Nvidia может раскрыть весь прорывной потенциал в RTX 5090.

  Информация о спецификациях Blackwell также стала объектом слухов. Утечка, опубликованная на форуме Chiphell в прошлом месяце, утверждает, что RTX 5090 будет иметь увеличение масштаба на 50%, увеличение пропускной способности памяти на 52%, увеличение кэша L2 на 78%, увеличение частоты на 15% и улучшение производительности в 1,7 раза.

  Источник Moore's Law is Dead также утверждает, что Nvidia придает большое значение эффективности RTX 5000 и планирует выпустить следующее поколение видеокарт не позднее начала 2025 года. Важность выставки CES 2024 и реакция на линейку RTX 4000 Super также могут помочь определить дату выпуска Blackwell. По некоторым мнениям, если новые продукты не получат тёплого приема, Nvidia может ускорить запуск следующего поколения до конца 2024 года.

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  Критики отмечают, что серия RTX 4000 не была полностью принята рынком, основной причиной чего стали высокие цены и низкая воспринимаемая ценность. Nvidia, вероятно, стремится исправить эту ситуацию с помощью преемника этой серии.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx #гейминг #5090
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