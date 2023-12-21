Данные РСЗО обладают лучшей манёвренностью, возросшей скоростью подготовки к огню и повышенной точностью стрельбы

Как сообщают отечественные военные журналисты, Вооруженные Силы Российской Федерации получила новые реактивные системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1», размещенные на шасси БАЗ-69092.

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Уже в 2020 году было объявлено о появлении новых вариантов реактивной артиллерии. Россия в тот момент приняла решение отказаться от продукции белорусских заводов, включая МЗКТ и МАЗ, и начала размещать российскую военную технику на шасси брянского завода.

Военные эксперты заявляют, что новая система «Ураган-1» будет обладать большей маневренностью, а применение средств автоматизации позволит повысить скорость подготовки к огню и точность стрельбы по указанным целям. В зонах военных операций комплексы залпового огня, включая "Ураган", играют немаловажную роль, поражая силы и средства украинских формирований, а также подавляя его артиллерию.

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Поэтому потребность российских Вооруженных Сил в новых маневренных и эффективных РСЗО будет только расти, и это относится не только к спецоперации на Украине. Реактивные системы залпового огня играют важную роль в абсолютно любых сухопутных конфликтах. По этим причинам в стране уделяется значительное внимание технической модернизации различных вооружений и в первую очередь реактивных артиллерийских установок, включая средства их транспортировки, а также стремится обеспечить страну шасси российского производства для различных комплексов.