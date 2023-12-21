Производитель назвал данные бронированные машины "саперной техникой будущего"

13 декабря испанская армия получила свою первую поставку инженерных бронемашин Castor, предназначенных для разминирования. Всего было заказано 36 единиц техники, в начальную поставку вошло только 6 таких машин, остальные должны быть переданы в 2024 году.

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По словам командования, машины Castor позволят инженерам эффективнее сотрудничать с танками Leopard и БМП Pizarro во время боевых действий.

Компания-производитель GDELS Santa Bárbara Sistemas называет Castor "саперной техникой будущего".

Castor построена на базе БМП Ascod 2, но обладает более сильной баллистической и противоминной защитой. Внутри машины могут находиться до девяти военнослужащих, если считать вместе с водителем. В передней части бронированной машины может быть закреплено различное оборудование, такое как бульдозерный отвал, каток или противоминный плуг. Кроме того, техника оснащена системой сигнализации подрыва и установкой для запуска зарядов разминирования Miclic M-58.

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Вооружение машины представлено дистанционно управляемым боевым модулем Mini Samson калибра 12,7 миллиметра, оснащенным тепловизорами. Масса машины составляет примерно до 35 тонн, а грузоподъемность на уровне 13 тонн. Силовая установка Castor такая же, как у Pizarro Phase II - двигатель MTU 8V 199 TE20 мощностью 720 лошадок. Машины Castor созданы для замены устаревших армейских саперных машин M-113 VCZ.