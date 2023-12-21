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Согласно заявлению Максута Шадаева, министра цифрового развития Российской Федерации, начиная с 2026 года ведущие крупные города страны приступят к активному развертыванию сетей 5G на отечественных базовых станциях. Это новшество открывает перед страной безграничные возможности в области связи и передачи данных.
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5G - это пятая генерация сетей сотовой связи, которая обещает не только более высокую скорость передачи информации, но и множество других полезных функций. Это означает, что в ближайшем будущем российские граждане смогут наслаждаться улучшенным качеством связи и интернет-соединения.
Активное развертывание сетей 5G будет осуществляться на отечественных базовых станциях, что играет важную роль в развитии российской экономики. Это создает возможности для развития отечественных производителей, роста и совершенствования технологий, а также обеспечение гражданам страны высокоскоростного интернета.
Это также откроет новые возможности для развития различных отраслей экономики, начиная от транспорта и заканчивая автономными технологиями. Система 5G сможет обеспечить превосходную точность и сверхбыструю передачу данных, что стимулирует инновационное развитие страны и повышает ее конкурентоспособность в мировом масштабе.