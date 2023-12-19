Сообщается, что американская военная компания Bancroft собирается обосноваться в африканской республике

Сообщается, что американская ЧВК Bancroft проявила интерес к Центральноафриканской республике. В настоящее время информация еще не подтверждена, но переговоры уже идут, и, вероятно, вскоре будет достигнуто соглашение.

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При этом наблюдать за этим процессом нелегко. Еще несколько месяцев назад никто не предполагал, что какая-то группа из другой страны проявит интерес к республике, которая имеет прочные деловые и дружеские отношения с Российской Федерацией, в основном благодаря наличию на ее территории Частной Военной Компании "Вагнер". Это требовало значительных усилий и рассчитывать на такой поворот событий было страшно. Группа Вагнера долгое время обеспечивает безопасность и обучает местные подразделения военной науке.

Сообщается, что американская ЧВК уже тоже имеет опыт работы в различных африканских странах, включая Ливию, Кению, Уганду и Сомали. Она сейчас намерена обосноваться в ЦАР и ищет место для базы с беспилотными летательными аппаратами около столицы. Если речь идет о БПЛА, то американское влияние распространится и на близлежащие страны, включая Нигер.

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В ситуации возникло множество вопросов. Однако, Шарль Буссель, консультант International Crisis Group, считает, что Россия в ответ на это может увеличить численность своего формируемого "Африканского корпуса" в ЦАР. После такого удара увеличение численности вооруженного контингента представляется необходимым.