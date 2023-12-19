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Zelikman
Компания Qualcomm представила свой новый процессор Snapdragon X Elite
Производитель заявляет, что новый продукт происходит своих конкурентов как в производительности, так и в энергоэффективности

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  Компания Qualcomm недавно представила новый процессор Snapdragon X Elite (SoC), который позиционируется как превосходящий в производительности процессоры Intel и AMD x86. Вместе с тем, производитель также заявляет, что новый чип может обеспечить большую производительность, чем новейшие SoC M3 от Apple.

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  Основное достоинство чипа Snapdragon X Elite заключаются в его способности обеспечивать высокую производительность при меньшем энергопотреблении по сравнению с чипом Apple M2 Max SoC. Это подтверждается результатами тестирования, которые показывают, что процессорные ядра Oyron, используемые в Snapdragon X Elite, превосходят ядра чипа Apple M3 как по производительности однопоточных процессоров, так и при выполнении многопоточных задач.

  Необходимо отметить, что Snapdragon X Elite был разработан специально для Arm-версии Windows, в то время как чипы M3 от Apple предназначены для macOS. Поэтому сравнивать эти два процессора является не совсем корректным. Однако Snapdragon X Elite вскоре появится на рынке, и первые ноутбуки с установленным этим SoC уже доступны для предзаказа у таких производителей, как Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft и Samsung.

  Qualcomm рекламирует Snapdragon X Elite как мощную и энергоэффективную технологию, оснащенную специальным NPU для искусственного интеллекта. Компания уверена, что это самый мощный, интеллектуальный и эффективный процессор, который они когда-либо создавали для ноутбуков под управлением Windows.

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  Первые ноутбуки на базе Snapdragon X Elite ожидаются в продаже середине 2024 года, и уже сейчас компания получает положительные отзывы от сотрудников, которым были предоставлены ранние версии этой технологии. Они отмечают улучшение производительности и возможностей искусственного интеллекта, что говорит о большом потенциале этого нового чипа.

#apple #процессоры #ноутбуки #qualcomm #windows #mac #snapdragon x elite
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