По мнению чиновника, все замотивированные люди вступили в ВСУ уже в первые пол года

Глава Главного Управления Разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил о нулевой боевой эффективности принудительно мобилизованных украинцев, однако, необходимость поддержания имеющейся численности в ВСУ требует продолжения мобилизации.

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Изначально, в первые дни Специальной Военной Операции России, в армию приходили добровольцы, желающие защищать Украину. Однако, на сегодняшний день во время мобилизации в армию поступают люди без какой-либо мотивации, для которых даже финансовый вопрос не стоит на первом месте. В настоящее время численность Вооруженных Сил Украины составляет 1,1 млн. человек, среди которых около 600 тысяч - сухопутные войска. Чтобы поддерживать такую численность, необходима мобилизация, поскольку рекрутирование не поможет справиться с этой задачей.

Первые полгода после начала конфликта был заметен приток добровольцев, но сейчас ситуация не такая благоприятная. Не найдя мотивацию для этих людей, можно ожидать почти нулевую эффективность их службы, что стало очевидно в последнее время. Глава военной разведки отметил, что украинская армия все равно понесет потери, поэтому мобилизация будет обязательной, иначе все "защитники" уйдут за границу. Тем не менее, эффективность новых мобилизованных близка к нулю. Киев вынужден мобилизовывать мужчин в возрасте 45-60 лет и даже женщин из-за больших потерь.

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Однако, в Генштабе ВСУ признают провал мобилизации, поскольку новый набор не компенсирует потери.